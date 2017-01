Schneiderlin tekent voor 4,5 jaar bij club van Ronald Koeman

Youri Mulder praat met Ziggo Sport over exclusieve overstap

17:07 Youri Mulder lijkt in navolging van Wim Kieft en Jan van Halst ook exclusief over te stappen naar Ziggo Sport. De voetbalanalist is in vergaande onderhandelingen met de sportzender. ,,Er wordt met Youri gesproken, maar komend weekend schuift hij sowieso nog niet aan", stelt Ziggo Sport-presentator Jack van Gelder.