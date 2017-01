'Schoenspoor op envelop wijst op andere dader in moordzaak Everink'

De van de moord op miljonair Koen Everink verdachte ex-tenniscoach Mark de J. staat vandaag opnieuw voor de rechter. Hij zou zakenman Koen Everink hebben vermoord na een conflict over geleend geld. De J. had gokschulden. Hij ontkent in alle toonaarden dat hij zijn vriend Everink iets heeft aangedaan. Justitie bracht vanochtend en nieuw stuk bewijs in: een envelop met bloed- en schoensporen. Maar het schoenspoor zou naar een andere dader wijzen dan Mark de J.

Het gaat vandaag om een regiezitting, onder meer bedoeld om onderzoekswensen naar voren te brengen, zoals het horen van getuigen. De advocaat van De J. verzocht tijdens de vorige zitting onder anderen tennissers Robin Haase, Igor Sijsling en Jesse Huta Galung op te roepen als getuigen. De tennissers zouden mogelijk iets kunnen verklaren over het gokgedrag van De J. De rechter wees echter, op Haase na, deze getuigen af.

Justitie meent tegen Mark de J al veel bewijs te hebben: hij was op de avond van de moord alleen thuis bij Everink, hij had enorme gokschulden bij Everink, er zijn allerlei sporen van hem in het huis gevonden (onder meer op een mes dat naast Everink lag) en op de passagiersstoel in de auto van De J. werden bloedsporen van Everink aangetroffen. Ook had De J. een wond aan zijn hand en had hij een duur horloge van Everink thuis verstopt.

Achter houden

Justitie bracht vanmorgen een nieuw stuk bewijs in: een envelop van bloed- en schoensporen. Het bloed is hoogstwaarschijnlijk van Everink. Maar van het schoenspoor is dat nog maar de vraag. Het schoenspoor is volgens advocaat Pieter Hoogendam van Mark de J. niet van de verdachte, maar van een van de ontvoerders. ,,Het matcht met geen enkele schoen van Mark de J.'' Hoogendam verwijt het Openbaar Ministerie aanwijzingen die De J. vrijpleiten, achter te houden.

Ook Mark de J. zelf wond zich vanmorgen in de rechtbank weer op over zijn 'onterechte hechtenis'. ,,Moet ik blijven vastzitten vanwege gevaar op herhaling van een misdrijf dat ik niet heb gepleegd?''

De J. wordt ervan verdacht zakenman Koen Everink begin maart van dit jaar te hebben gedood. Het motief zou zijn dat de voormalige trainer van Haase een gokschuld had bij Everink.

Ontvoerd

De J., eind maart op het vliegveld opgepakt, ontkent iets met de dood van Everink te maken te hebben. De oud-tenniscoach verklaarde eerder al dat hij rond de tijd dat Everink werd gedood, was gekidnapt. Hij werd naar eigen zeggen uit zijn auto gesleurd, achterin vastgehouden, kreeg een muts over zijn hoofd en hij hoorde mensen zijn auto uitgaan. Die ontvoerders zouden Everink hebben vermoord. Bewijs voor dat scenario ontbreekt tot nu toe. Het schoenspoor zou wel in die richting wijzen, vindt zijn advocaat. Meer onderzoek is daarvoor nodig.