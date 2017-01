Senegalese troepen trekken richting Gambia

Moedertaal vergeet je niet, zelfs als je het nooit hebt gesproken

18:40 Wie op erg jonge leeftijd naar een ander land verhuist en zijn 'moedertaal' vergeet, behoudt daar toch een onderliggende kennis van en is beter in staat om die taal op latere leeftijd opnieuw aan te leren. Zelfs tijdens hun eerste levensmaanden bouwen baby's kennis op over hun moedertaal, zo blijkt uit onderzoek.