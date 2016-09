Sorry voor haar borsten

,,Wel of geen sorry zeggen?" Mijn moeder wil weten waarom en waarover. Na het sorry van onze Neef des Vaderlands Mark Rutte vraag ik me af of het tijd is dat mijn moeder ook door het stof gaat. Voor iets wat al jaren geleden speelde, maar waar ik soms nog van wakker lig.



Mijn moeder was de eerste vrouw die op het strand van Rockanje in monokini is gaan liggen. We waren net teruggekomen van onze dagelijkse lunch in Badlust, het strandpaviljoen van tante Ami, die bekendstond om d'r zelfgemaakte tomatensoep. Soep die zo dik was dat de lepel in de kom kon staan, en daar dreven haar zelfgedraaide balletjes in.



Ik ging in onze kuil liggen en mijn moeder nam plaats op haar badlaken. Ineens deed ze, met een sierlijke beweging, haar bikinitopje uit. Ze ging op haar rug liggen en liet haar borsten de vrije loop. Mijn prepuberale hormonen schoten vanuit de kuil alle kanten op. Moest ik opgewonden raken van deze borsten? Of woedend worden omdat het wel mijn moeders borsten waren?



Omdat ik voor de helft al was ingegraven, kon ik geen kant op. En daar had je de politie al, te paard richting de vertoning. De agenten sommeerden mijn moeder om haar bikinitopje weer aan te trekken, want Duitse badgasten namen er aanstoot aan. Twee stoten om precies te zijn.

Mijn moeder weigerde en de rest is geschiedenis.



De volgende dag werd voor het eerst in Nederland aan het strand van Rockanje een monokiniverbod ingesteld. ,,Ach jongen, het is al zo lang geleden", zegt moeder. ,,Het werkt heel bevrijdend; ik heb laatst ook sorry gezegd tegen mijn kinderen."



Dat was in Marbella. Na een rijke lunch was ik teruggelopen naar mijn strandbedje en stortte neer om eens lekker uit te buiken. Zette mijn zonnebril en bivakmuts op om niet herkend te worden. Ik was een beetje haliaans bezig met m'n bekendheid. Maar ja, voor de rest zag je een zwembroek en heel, heel veel buik!



,,Pap, hou je buik in!" Mijn zoon schaamde zich. En daar zei ik het: ,,Sorry!"



,,Doe anders zo'n boerkini aan!" Hij wees naar een oma die gehuld in een boerkini spartelde in het water. Ze was vrolijk en ik zag haar en haar hele familie genieten van de stranddag. Kleinkinderen in de modernste badkleding speelden Uno op een strandbedje. Vader stond ernaast met een tot net onder de navel opgetrokken Speedo-zwembroek. Zijn vrouw, gehuld in Valentino-badpak, keek vanaf haar bedje met bewondering naar de familie-oudste in boerkini in het water. Het leek of ze moeder voor het eerst zover hadden gekregen om mee te gaan naar de Spaanse kust nu voor haar de boerkini was uitgevonden.



Je zag bij moeder geen onderdrukking, meer een soort van bevrijding. Een dame in monokini met net aangeschafte Marbellaanse nepborsten zag mij ook kijken en siste: ,,Ze zou sorry moeten zeggen.'' Ik keek haar vrolijk aan: ,,Sorry? Waarom? Het is een prachtige dag.''



En ik kuste haar plastieken tieten.