Sparta wijst Japans overnamebod af

,,Onlangs, toen ik in China was, bood een Japanner op 51 procent van de clubaandelen”, bevestigt hij.



,,Nog los van het feit dat in onze statuten is vastgelegd dat er nooit een partij voor meer dan de helft eigenaar mag worden, heb ik direct nee gezegd. Gewoon omdat ik denk dat een club er bij gebaat is als die bestuurd wordt door clubmensen. Juist omdat ons bestuur volledig bestaat uit Spartanen, mannen die weten hoe de club werkt, is er rust. En die rust gaat er toe leiden dat wij in de eredivisie blijven.”



De Rotterdamse club wacht zondag de belangrijke wedstrijd tegen FC Groningen. Winst is noodzakelijk om niet nog verder te zakken op de ranglijst. Inmiddels bezet de ploeg van coach Alex Pastoor de zestiende plaats op de ranglijst. De voorsprong op de nummers zeventien Roda JC en hekkensluiter ADO Den Haag bedraagt slechts één punt. De achterstand op nummer veertien Excelsior is evenwel ook maar een punt.