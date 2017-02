Spookbanen en minnaressen schering en inslag in Franse politiek

VARA liep geld mis met LuckyTV-filmpje

17:00 De VPRO verdiende geld aan het viral Trump-filmpje van Arjen Lubach, maar de vraag is of dat wel mocht. Het Commissariaat voor de Media, de instantie die hierover gaat, heeft vooralsnog geen flauw benul. Omroep BNN-VARA krabt zich intussen achter de oren of ze met een even succesvol Lucky TV-filmpje eind vorig jaar ook de pot had kunnen spekken.