Spookrijdende inbreker aangehouden na achtervolging A4

Een 53-jarige Hagenaar is vannacht aangehouden na een achtervolging over de Moerweg en de A4. Dat meldt de politie vandaag.

Een getuige belde vannacht de politie die liet weten dat er was ingebroken in een huis aan de Wapenveldestraat. De inbreker zou er vandoor zijn gegaan in een BMW. Agenten kwamen in de buurt van de Zuiderparklaan een BMW tegen die tegen de richting in over de weg scheurde.

De politie probeerde de bestuurder te laten stoppen, maar die reed in hoge snelheid door over de Moerweg naar de A4. Bij de afslag Rotterdam kreeg de auto een klapband. Toch wist de verdachte door te rijden. Tot hij even later opeens stopte en uitstapte.