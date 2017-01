Spoor gestolen puppy's Baarle-Nassau leidt naar Marktplaats

De vier zeldzame puppy’s die woensdagnacht zijn gestolen bij zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau, zijn vermoedelijk nog in Nederland. Rachel van Beek van de zorgboerderij is de honden waarschijnlijk op het spoor.

Dat zegt de eigenaar op basis van verdachte advertenties en berichten die op Marktplaats en Facebook hebben gestaan. De kans is groot dat iemand de waardevolle Old English Bulldogs te koop heeft aangeboden. De verdachte advertentie is inmiddels verwijderd.

Dat gebeurde nadat verschillende mensen kritische vragen stelden aan de betreffende verkoper. ,,Op een van de foto’s was een pup te zien die een vlek in zijn nek had, een van onze hondjes had ook zo’n vlek op precies dezelfde plek”, zegt Rachel tegen deze krant.

Nog niet gechipt

In de advertentie liet de verkoper weten dat de puppy’s nog niet gechipt zijn vanwege hun jonge leeftijd. Daarover werden vragen gesteld. Op een gegeven moment werd het hem te heet onder de voeten.

“Ineens verwijderde hij de advertentie en verbrak hij alle contacten. Dat vinden wij heel erg verdacht”, aldus Rachel, die hierover in overleg is met Marktplaats.

'Heel Nederland zoekt mee'

Maar dat is nog niet alles. Iemand die mee op zoek ging naar de honden, stuitte op Facebook op een verhaal van iemand die trots eigenaar was geworden van een nieuwe hond. Een hond die verdacht veel leek op een van de gestolen pups.

,,Gaat het toevallig om een Old English Bulldog?”, schreef de speurneus onder het bericht. Deze reactie bleef niet lang staan. De nieuwe hondeneigenaar verwijderde het complete bericht en blokkeerde de speurneus. ,,Weet hij of zij dat deze pup van diefstal afkomstig is?”

'Echt geweldig'

Hoe dan ook zijn het signalen die erop duiden dat de puppy’s nog in het land zijn. Langzaam zakte bij Rachel de moed onder de schoenen, maar nu gloort er volgens haar weer hoop aan de horizon.

,,We stappen met alle informatie die we verzameld hebben binnenkort naar de politie. We hadden niet verwacht dat we tot dit punt nog zouden komen. Heel Nederland is mee aan het zoeken en dat heeft tot dit geleid. Echt geweldig”, zegt Rachel enthousiast.

Ongeloof en verdriet

Onder de tientallen kinderen van zorgboerderij De Mekkerbek heerst nog altijd ongeloof en verdriet. De ontvreemde puppy’s maakten een belangrijk onderdeel uit van hun begeleiding van de autistische kinderen. “