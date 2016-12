Sport Vandaag: Barney en Mighty Mike komen in actie en Premier League

Meesterbakker Voskamp wint AD Oliebollentest

2:55 Honderden uren 'training' stopt Meesterbakker Voskamp in zijn oliebollen. Elk jaar weer, want het bloem kan net weer wat anders zijn en de ene rozijn is de andere niet. Met resultaat: voor het tweede achtereenvolgende jaar wint Voskamp de AD Oliebollentest.