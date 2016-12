Step up-actrice Tricia dood aangetroffen in gestolen auto

Kort nadat de actrice, die tegenwoordig ook actief is als yoga-instructrice, als vermist was opgegeven begon de politie van Washington DC een uitgebreide zoektocht. Even later verspreidde de politie een foto van een man die met de auto van McCauley was gezien. Inmiddels is, zo heeft de politie vandaag gemeld, een persoon aangehouden. Het lichaam van de actrice zou 'sporen van trauma' vertonen. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Volgens de politie waren de aangehouden man en Tricia geen bekenden van elkaar.



De recherche heeft vandaag de woning van McCauley doorzocht. Daar zou niets vreemds zijn aangetroffen. Amerikaanse media reppen over een uit de hand gelopen roofoverval. Iemand zou haar auto hebben willen stelen terwijl de actrice er nog in zat. Vervolgens zou ze met geweld om het leven zijn gebracht door deze 'carjacker'. De familie van de actrice heeft vandaag verslagen gereageerd op de jongste ontwikkelingen. Richting haar fans stelden de nabestaanden: ,,Houd elkaar vast in deze moeilijke tijden.''