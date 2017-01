Stijging in Nederland van export en omzet in winkels

Clubhuis No Surrender 'structureel gebruikt voor plegen misdrijven'

8:27 De politie heeft vanochtend in alle vroegte een inval gedaan in het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen. Er zijn veel agenten op de been en er is een noodbevel van kracht. Ook zijn er hekken rond het complex geplaatst. Volgens de gemeente is er een arrestatie verricht.