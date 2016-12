Storm houdt skiërs aan de kant

LIVE: Dutch Day op WK met Cobra, Big Ben en Barney

13:46 Dag 11 van het WK darts brengt drie Nederlanders op het podium in Ally Pally. Mis niets in ons dagelijkse liveblog. WK darts, tweede ronde (best of 7 sets) Vanaf 14.00 uur: K. Huybrechts (13, Bel) - Hopp (Dui) Wade (6, Eng) - Beaton (Eng) Klaasen (10, Ned) - Dolan (NIe) Vanaf 20.00 uur: Wright (3, Eng) - J. Lewis (Wal) Derde ronde (best of 7 sets) Anderson (2, Sch) - Van de Pas (15, Ned) A. Lewis (5, Eng) - Van Barneveld (12, Ned)