'Strafvermindering Chelsea Manning terecht'

De 29-jarige Manning is een van de 275 veroordeelde mensen die van de vertrekkende president gratie krijgen of van wie de celstraf wordt verkort. Obama vindt de strafvermindering geen verkeerd signaal naar anderen die overwegen staatsgeheimen te lekken. ,,Ze heeft lang gezeten en had een moeilijke tijd achter tralies. Strafvermindering is daarom redelijk. Het recht heeft gezegevierd.''



De 29-jarige voormalig militair analist werd in augustus 2013 veroordeeld tot een celstraf van 35 jaar omdat zij in 2010 meer dan 700.000 vertrouwelijke diplomatieke documenten en geheime video's doorspeelde aan WikiLeaks. In totaal heeft ze zeven jaar van haar straf uitgezeten.