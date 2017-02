Suarez gelooft in stunt en wil 'opnieuw historie schrijven'

De Catalanen verloren de heenwedstrijd op bezoek bij een ontketend Paris Saint-Germain met liefst 4-0, waardoor de return in Camp Nou onbegonnen werk lijkt. ,,Maar onze boodschap is duidelijk: we hebben geloof en vertrouwen'', sprak Suarez tijdens een boekpresentatie in Barcelona.

,,Deze club en dit team hebben de laatste jaren meerdere keren historie geschreven, ons doel moet zijn om dat nóg een keer te doen. Het zal moeilijk worden, héél moeilijk zelfs. Maar niets is onmogelijk. Wij zullen ons hoofd in ieder geval niet in de schoot werpen.'' De voormalig Ajacied probeert de moed er op die manier in te houden.

,,Vorig jaar hadden we ook wat moeilijke periodes, maar wonnen we uiteindelijk toch de competitie en de beker'', weet hij. ,,We speelden niet goed in Parijs, zij waren superieur. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar we spelen al het hele seizoen elke drie dagen een wedstrijd, en pas nú lijden we zo'n nederlaag. Het is logisch dat we daar even van balen, maar zodra we dat shirt weer aantrekken, gaan we alles geven.''