Supergrove songtekst rapper Tupac belandt in kerkdienst Sri Lanka

Teksten als 'I ain't a killer but don't push me, revenge is like the sweetest joy next to gettin' pussy' (vrij vertaald: ik ben geen moordenaar, maar treiter me niet want wraak is naast het pakken van een 'poes' het zoetste genot) zorgden voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen tijdens de kerkdienst. Andrew Choksy, een kerkganger die de tekst onmiddellijk herkende, liet aan CNN weten dat de aanwezigen in eerste instantie dachten dat het om een grap ging. ,,Een aantal oudere vrouwen kon hun ogen maar niet van het boekje houden", zei hij tegen de Amerikaanse nieuwszender.