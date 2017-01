Terreuraanslagen veroordelen? Moslims doen bijna niet anders!

‘De islamitische gemeenschap moet zich duidelijker uitspreken tegen terreur.’ Dat zei socioloog Ruud Koopmans vorige week in deze krant . Koopmans stoort zich eraan dat na een terroristische aanslag ‘nooit een massale mobilisatie van moslims op gang komt’. Jammer dat hij niet even de feiten heeft gecheckt. Aanslagen veroordelen? Zich inzetten tegen radicalisering en vóór sociale cohesie? Moslims doen bijna niet anders. Het is tijd dat Nederland dit erkent. Na iedere aanslag vragen we ons af: wanneer houdt dit meedogenloze geweld tegen onschuldige burgers eindelijk op? Sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn moslims keer op keer opgeroepen om terrorisme publiekelijk te veroordelen. Niet alleen om hun goede wil te tonen, maar ook om de religieuze legitimatie van dit geweld weg te nemen. Nederlandse moslims hebben daar vanaf het begin regelmatig gehoor aan gegeven.

Na 11 september hebben alle grote moskee-organisaties de terroristen sterk veroordeeld. Zij deden dit namens honderdduizenden moskeegangers. Na de wrede moord op Theo van Gogh, eind 2004, gingen moslims overal in Nederland de straat op. Sommigen deden mee aan het lawaaiprotest op de Dam in Amsterdam, anderen organiseerden een protesttocht in hun eigen stad of dorp. Zelfs de kleinste moskeetjes in de verste uithoeken van Nederland schreven in brieven naar de krant dat zij de moord verschrikkelijk vonden. Dit kon niet vanuit hun geloof worden gelegitimeerd, zeiden ze.