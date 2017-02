Teslaoprichter betaalt rekening Duitse snelwegheld

Musk, onder meer de bedenker van online betaalsysteem PayPal en oprichter van autofabrikant Tesla, hoorde gisteravond dat held Manfred Kick (41) reed in een auto die uit een van zijn fabrieken kwam. Hij feliciteerde de man meteen in een bericht op Twitter.



Musk bood ook aan om alle vervoers- en reparatiekosten voor zijn rekening te nemen. Het is nog niet duidelijk of Kick hierop ingaat. Hij liet gisteren al weten dat hij niet heel erg maalde om de schade aan zijn auto. ,,Het belangrijkste is dat het goed gaat met de man", aldus de Duitse vader van drie.



Bewusteloos

Kick reed op de Duitse A9, toen hij bij het inhalen van een slingerend voertuig zag dat de bestuurder daarvan bewusteloos was geraakt. Volgens de brandweer ging hij vervolgens voor het stuurloze voertuig rijden, liet hij de andere auto zachtjes tegen zijn achterkant botsen en remde toen langzaam af. Zo kwamen beide voertuigen zonder verdere schade midden op de snelweg tot stilstand. De 57-jarige bewusteloze automobilist bleek een beroerte te hebben gehad en ligt momenteel in het ziekenhuis.



,,Hij heeft met zijn ingrijpen een verschrikkelijk ongeluk voorkomen, vooral omdat het tijdens de spits was", zegt de brandweer tegen Bild. ,,Hij heeft daarmee ongelofelijk veel moed getoond."