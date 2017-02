Tienerduo loopt ernstig letsel op na mishandeling op station

Second opinion: 'bij twijfel gewoon doen'

17:52 ,,Achteraf had ik direct naar mijn gevoel moeten luisteren.” Shasta de Wal-Daems bleef na haar vermeende genezing klachten houden, voordat via een second opinion werd vastgesteld wat nou echt het probleem was. Een second opinion brengt in de helft van alle gevallen een andere diagnose op, maar toch durft één op de vijf patiënten deze niet aan te vragen, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland.