Tino Martin droomt al van Amsterdam Arena

Klopjacht schutter nachtclub Istanboel nog in volle gang

9:37 De klopjacht op de dader van de aanslag op nachtclub Reina in Istanboel is ook vandaag nog in volle gang. De Turkse politie heeft volgens de BBC inmiddels twaalf mensen opgepakt in het onderzoek naar het bloedbad. Het is nog onduidelijk waar zij precies van worden verdacht.