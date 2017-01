'Totale paniek na dodenrit door winkelstraat in Melbourne'

Met de recente aanslagen in Parijs en Berlijn is de link met terrorisme snel gelegd. ,,Je kan je voorstellen wat mensen denken op het moment dat zoiets gebeurt. Ik wist niet precies wat er aan de hand was en iedereen had het over terroristen.” Hij maakte zich dan ook snel uit de voeten. ,,Wie weet waren ze ook aan het schieten.”



Even later sprak hij met een jongen die wel gezien had wat er is gebeurd. ,,Een stoere jongen, misschien dat zijn paniek me daarom zo aangreep. Hij was in shock maar wist me nog wel te vertellen dat een man op voetgangers was ingereden. Hij zou rondjes hebben gereden op een kruising, waarna hij het voetpad opreed.”