Tragische dood Jasper (16) uit Beuningen redt 5 levens

Want zijn benen en zijn hersenen, daar was hij trots op. ,,Hij liep tijdens een voetbalwedstrijd met zijn team van SDC'12 al eens een reclamebord eruit. Hij rende niet, hij vlóóg. Maar dat was nog niet het ergste misschien, hij dácht ook op een unieke manier. Het bewegen en het denken; hij had niets meer gekund, zo ernstig was het al."



Twee dagen later overleed hij in het ziekenhuis, in het bijzijn van zijn vader. De hersendruk werd hem fataal. Jaspers hechte vriendengroep was vanaf zaterdagmiddag bijna continu in het ziekenhuis. ,,Er waren er zoveel dat ze dachten dat het hangjongeren waren", glimlacht Hester. De tranen vloeiden rijkelijk bij de jongens en meiden, ze verloren een vriend voor het leven. En zelfs Jaspers opa van 91 jaar zei: 'Dit is de verkeerde volgorde, ik was eerder aan de beurt.' Hester: ,,Ik voel echt dat hij nog een paar dagen heeft geleefd, al was het in coma, om ons en zijn vrienden de gelegenheid te geven afscheid te nemen. Om toch even te wennen aan het feit dat hij er niet meer zou zijn."



Vanaf het moment van de opname, waar dus meteen duidelijk was dat de situatie van Jasper levensbedreigend was, spraken de ouders de wens uit van orgaandonatie. Hester: ,,Op een respectvolle en uiterst zorgvuldige manier hebben de artsen van de behandeling, die gericht was op het redden van Jaspers leven, ons geïnformeerd over de procedure van orgaandonatie. Wij stonden er heel reëel in. Jasper ook trouwens. Die had kunnen zeggen: 'Je gaat toch niet die goede organen weggooien hé'. Daar wilde hij dan wel andere mensen mee helpen."



De ouders kozen meteen voor een heart-beatingtransplantatie, waardoor ook het hart en de dunne darm een nieuwe bestemming zouden kunnen krijgen. ,,We kregen in het ziekenhuis te horen dat alle organen een match hadden: het hart, de longen, de twee nieren, de lever en de dunne darm. De uitnameoperatie werd de dag van Jaspers overlijden al uitgevoerd. Ze zijn een uur of zeven bezig geweest."