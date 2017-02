Tramverkeer plat door aanrijding

Ajax-fans aangevallen in café in Warschau

12:13 Een groep supporters van Ajax is gisteravond in de Poolse hoofdstad Warschau aangevallen door gemaskeerde hooligans van Legia Warschau. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, liet een woordvoerder van Ajax weten. Het café waarin de Amsterdamse aanhangers zaten, is wel flink beschadigd.