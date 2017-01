Trump retweet compliment aan verkeerde Ivanka

Live Moordenaar van Pim Fortuyn vast in treinverkeer

14:16 De rechtbank in Amsterdam buigt zich vandaag over de vraag of Volkert van der Graaf, de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, terug naar de gevangenis moet. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van der Graaf een van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating overtreden. De moordenaar is zelf nog niet aanwezig. Zijn trein heeft vertraging en hij neemt zijn telefoon niet op. Verslaggever Victor Schildkamp is bij de zitting.