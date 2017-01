Trump-teamlid Pete Hoekstra maant tot nuchterheid

Internationale handelsverdragen openbreken? Zo gek is het toch niet om - in het geval van NAFTA, de overeenkomst met Mexico en Canada - na een paar decennia eens te kijken of het contract nog wel voldoet? Vleierij met Rusland? ,,Het enige wat Trump heeft gezegd: ik ben bereid om eens naar Rusland te kijken. Het is tegenwoordig een speler op het wereldtoneel, die realiteit moeten we erkennen. Misschien moeten we de dialoog aangaan. Als we geen raakvlakken vinden, handelen we daarnaar."



En als de president zegt dat de NAVO 'achterhaald' is, dan bedoelt hij dat alle leden nu eindelijk eens de vastgestelde bijdrage moeten betalen en dat het bondgenootschap hoognodig moet moderniseren, zegt Trumpfluisteraar Hoekstra. ,,Om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. Want het is duidelijk dat het Westen in Syrië zijn waarden niet heeft verdedigd, en niets heeft gedaan tegen genocide op christenen in het Midden-Oosten. De NAVO moet inzien dat de dreiging van de radicale islam vijftien jaar na 9/11 groter is dan toen. Destijds zat het gevaar in Afghanistan, nu aan de overkant van de Middellandse Zee."



Persoonlijke relaties

Hoekstra lacht geamuseerd als hij na een dag lang brainstormen met Nederlanders constateert dat ze eigenlijk altijd wel zenuwachtig worden als Amerika een Republikein het Witte Huis in stuurt. Niets nieuws onder de zon: ze zullen persoonlijke relaties en vertrouwen moeten opbouwen binnen de regering, en goed beslagen ten ijs moeten komen als ze onderhandelingen voeren.



,,Als vrienden moet je elkaar de waarheid kunnen zeggen", zo legt hij Trumps klare taal over de NAVO en de EU ('die mag gerust verder uiteenvallen') uit. ,,De EU en de NAVO zijn niet zo effectief en bruisend geweest als we zouden willen. Maar Nederlanders kunnen ontspannen, dit wordt een regering die de relatie met Nederland waardeert, zowel economisch als militair."