Trump wil luitenant-generaal McMaster als veiligheidsadviseur

Supers verleiden klanten met wel heel kleine kortingen

18:45 Koopjesjagers moeten in de supermarkt wel erg letterlijk op de kleintjes letten. Supers schermen soms met kortingen van maar een paar cent. Dat blijkt uit onderzoek van Hiiper, een prijsvergelijkingsapp voor boodschappen. Dieptepunt was onlangs een aanbieding van DekaMarkt, die een grootverpakking toiletpapier in de folder aanprees voor maar 2,99 euro. Normaal kost zo'n pak Perla XXL 3 euro: een korting dus van 1 cent.