TT: Kluivert greep naast Depay, Van Dijk betreurt vertrek Fonte

Virgil van Dijk is zijn maatje achterin bij Southampton kwijt. Gisteravond tekende José Fonte voor 2,5 jaar bij West Ham United. Met de deal is ruim 10 miljoen euro gemoeid. Van Dijk bedankt de Portugees via Twitter en wenst hem succes. ,,Bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor mij en de club. Het was een genot om met je te spelen." Van Dijk laat weten te balen van Fonte's vertrek. Hij wordt zelf deze winter ook genoemd bij een aantal grote Europese clubs, maar lijkt bij de Saints te blijven.

José Mourinho heeft op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Stoke City duidelijkheid gegeven over de situatie van zijn keepers. David De Gea en zijn stand-in Sergio Romero blijven, als het aan Mourinho ligt, gewoon in Manchester. ,,Ik verwacht dat ze blijven want ze zijn allebei even belangrijk. Ik kan geen betere keeper vinden dan David en geen betere stand-in dan Sergio. Ik wil ze hier houden." Vooral oud-AZ-keeper Romero werd de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer.



Hoeveel waarde er kan worden gehecht aan de woorden van Mourinho, is nog maar de vraag. De Portugees liet eerder weten dat Morgan Schneiderlin en Memphis Depay op Old Trafford blijven. Zij spelen nu voor Everton en Olympique Lyon.