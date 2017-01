Turkije: identiteit dader aanslag Istanboel bekend

Dader vluchtmisdrijf: 'Ik had hoofdpijn, misschien zag ik haar daarom niet'

De Belgische 91-jarige Mia Vermeulen is maandag doodgereden toen ze met haar rollator de weg overstak. De twintigjarige dader vluchtte weg. In haar voorarrest gaf zij aan de vrouw niet gezien te hebben, mogelijk omdat de verstrooid was of last had van buik- en hoofdpijn. Inmiddels is ze met enkelband naar huis.