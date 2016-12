Turkse autoriteiten pakken schrijver Ahmet Sik op

Het is nog niet precies duidelijk waarom de schrijver is opgepakt. Sik schrijft op Twitter dat hij zou zijn opgepakt in verband met een tweet. Sinds de couppoging in juli treedt de overheid strenger op tegen critici.



Sik is een uitgesproken criticus van Fethullah Gülen, de geestelijke die door president Erdogan verantwoordelijk wordt gehouden voor de couppoging. Voordat het in 2013 tot een breuk kwam, werd Gülen echter gesteund door de regerende AK-partij. Sik had hier destijds veel kritiek op.