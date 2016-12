Twee Nederlandse Syriëgangers opgepakt in Turkije

Cateraar betaalde 2,8 miljoen euro terug aan Defensie

18:48 Cateringbedrijf Supreme dat Defensie tijdens de Uruzgan-missie in Afghanistan te veel in rekening had gebracht, heeft 2,8 miljoen euro terugbetaald. Dat blijkt uit informatie die op verzoek van het ANP door het ministerie van Defensie is vrijgegeven.