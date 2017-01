Twijfel is ook doorgedrongen tot Davos

Alsof je in een film bent beland. Het dik besneeuwde zonovergoten Davos in het oosten van Zwitserland, volledig omsloten door witte bergen, vormt het schitterende decor voor het Wereld Economisch Forum.

In de straten en rond de hotels krioelt het van de mannen en vrouwen in pakken met dezelfde badge. Die badge is essentieel en exclusief, hij geeft toegang tot waar het gebeurt in deze scene: het congrescentrum en de hotels eromheen. Geblindeerde limousines rijden af en aan met soms tot de tanden bewapende beveiligers met bivakmutsen. Boven onze hoofden cirkelt constant een helikopter. Het geeft niet echt een veilig gevoel, al die beveiliging. Eén aanslag en de hele elite is verdwenen.

Dit is dé tijd en plaats voor ruim 3.000 directeuren en politici om de wereld door te spreken en deals te sluiten. Iedereen die ertoe doet is er. Iedereen behalve die ene, die de wereld en ook Davos in zijn greep houdt: Donald Trump.

Wat het extra wrang maakt, is dat Trump lijnrecht tegen de missie van het Wereld Economisch Forum in lijkt te werken. Die missie is op elke badge, congrestas en podium te lezen: 'Toegewijd om de wereld te verbeteren'.

Trumps aankondiging om de belangrijkste internationale afspraken over handel en klimaat aan zijn laars te zullen lappen, doet hier pijn. Veel van die afspraken zijn in Davos ontstaan. Ze zijn gerijpt en worden breed gesteund, maar toch begint ook hier de twijfel toe te slaan. Zijn internationale handel en technologische voorruitgang in staat de wereld beter te maken? Hebben wereldleiders genoeg oog gehad voor de keerzijde van deze ontwikkelingen?

Twijfel

De twijfel hierover blijkt uit het overkoepelende thema van dit jaar: verantwoord en aanspreekbaar leiderschap. Directeuren worden opgeroepen zelf verantwoording af te leggen. Of dat gaat gebeuren is de vraag: in zijn openingsspeech probeert forum-oprichter Klaus Schwab ons op het verkeerde been te zetten met een quote van 21 jaar geleden: 'Globalisering mag nooit een doel op zich zijn, de burger moet het altijd ervaren als iets dat in zijn eigen directe belang is'. ,,Dat ik dit al 21 jaar geleden zei, maakt duidelijk dat wij in Davos de gewone man nooit uit het oog zijn verloren."

Vooralsnog wast Davos zijn handen dus in onschuld. Dat is jammer want het zou de discussies scherper maken. In Davos, maar ook bij instituten als het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, is jarenlang vrijwel uitsluitend oog geweest voor de voordelen van globalisering. Die voordelen zijn er nog steeds. Zo zijn miljoenen mensen in China en India in het kielzog van globalisering opgeklommen tot de middenklasse van de wereld. Die wereld is als geheel onmiskenbaar gelijker geworden, armoede sterk teruggedrongen.

Dit jaar is er vooral oog voor de keerzijde daarvan: onzekerheid, ongelijke inkomensverdeling binnen landen in het westen en de afkeer van het volk van de elite.

De enige die de balans tussen de voor- en de nadelen van globalisering durft te wegen is Xi Jinping, de president van China. Hij maakt veruit de meeste indruk door volop in het machtsvacuüm te springen dat is ontstaan doordat Amerika zich van de wereld afsluit. Zijn pleidooi gaat lijnrecht in tegen al die wereldleiders die zijn overmand door twijfel.