Twittert Trumps woordvoerder met zijn broekzak?

Pensioenfondsen profiteren voorlopig nog van Trump-effect

0:55 Het gaat iets beter met de grote pensioenfondsen in Nederland, maar een verhoging van de pensioenen zit er voorlopig nog niet in. Dat blijkt uit de kwartaalberichten die de fondsen vrijdag publiceren. Op basis van hun huidige financiële situatie kunnen de fondsen ook niet uitsluiten dat er in 2018 of daarna nog gekort moet worden op de pensioenuitkeringen.