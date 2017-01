Universiteit Groningen maanden op zoek naar 'pure pornoverslaafden'

De universiteit plaatste deze week een advertentie in de Metro om de falende zoektocht vlot te trekken. Sindsdien gaat het beter met de aanmeldingen. ,,Het heeft ongetwijfeld iets te maken met schaamte, maar het begint nu te komen'', aldus onderzoeker Gilles Stormezand van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). ,,In het begin keken we veel naar verslavingsklinieken, maar die mensen waren vaak al van hun verslaving af door een behandeling. We zoeken mensen die er in hun dagelijks functioneren echt last van hebben. Pure pornoverslaafden, dus mensen die geen andere verslaving hebben.''

Proefpersonen

De universiteit heeft de proefpersonen nodig om te bekijken of pornoverslaving echt een verslaving is, in plaats van een soort dwangstoornis. De onderzoeker wil specifiek met scans in de hersenen van de verslaafden kijken naar problemen met de doorgifte van signalen, net zoals dat bij cocaïneverslaafden het geval is. Die signalen in de hersenen worden doorgegeven met onder meer de stof dopamine. Bekend is dat de ontvangst van deze stof bij mensen met een verslaving minder goed is geregeld. ,,We gaan dat met een PET-scan bekijken en bij mijn weten is dat nog niet eerder gedaan.''