Urban Outfitters kiest plussize model, maar verkoopt haar maat niet

Plussize model Barbie Ferreira en transgender model en actrice Hari Nef sieren de foto's van de nieuwe Class of 2017-campagne van Urban Outfitters. Een grote stap voorwaarts, zou je denken, tot bleek dat die plussize maten die je op de foto's ziet niet in de winkel te koop zijn. Een smakeloze zet, zo klinkt het in verontwaardigde reacties op internet.

De campagne gaat om een samenwerking tussen Urban Outfitters en het warenhuis Hanes. Het T-shirt dat het plussize model draagt, is te koop tot maat L bij Urban Outfitters. Een maat die voor model Barbie Ferreira te klein is. Het model draagt dus een maat op de foto's, die je niet kunt kopen in de winkel.

Reactie

Urban Outfitters heeft gereageerd op de controverse in een officieel persbericht: ,,We zijn blij om een diverse cast van creatievelingen te kunnen gebruiken in deze campagne, en we hopen dat te blijven doen om zo een realistische weergave te tonen van de klanten die winkelen bij ons. Wij bieden wel XL-kledij aan bij bepaalde, geselecteerde stukken en we werken eraan om dit meer en meer te doen. We erkennen dat grote maten een stap in de goede richting zijn en we zijn ermee bezig."