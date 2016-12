Urk haalt ruim ton op voor Ethiopië

Verwarring na tweets van label over 'dood' Britney Spears

15:29 Talloze fans van zangeres Britney Spears (35) raakten vanmiddag in paniek toen het officiële account van platenmaatschappij Sony Music twitterde dat de popster is overleden. Op het officiële account van Bob Dylan verscheen ongeveer gelijktijdig een condoleance. Het lijkt er echter zeer sterk op dat beide accounts zijn gehackt en dat er niets met Spears aan de hand is.