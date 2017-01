Vader vindt en mishandelt Facebookviespeuk 'Jessie'

De 'Facebookviespeuk' hield zich schuil, omdat de familie van het meisje (14) uit het Brabantse Asten had ontdekt dat hij contact met haar had door zich voor te doen als het 14-jarige internetvriendje Jessie. De man zou meerdere meisjes hebben benaderd en sommigen van hen om naaktfoto's hebben gevraagd.

De vader van het meisje was ruim twee weken op zoek naar de dader, wiens echte naam Jack S. is. Donderdag zag hij ineens zijn auto staan in de wijk Woensel in Eindhoven. Hij wachtte tot S. naar buiten kwam, reed achter hem aan en belde de de politie.

Ondergedoken

Maar vervolgens wachtte hij niet tot de politie er was. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Agenten vonden S. een kwartier later op het terrein bij een landgoed in een buitenwijk van Eindhoven. Hij was gewond aan zijn neus en hoofd. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de middag is gearresteerd.

De vader van het slachtoffertje dook korte tijd onder. Halverwege de middag nam hij afscheid van z'n familie en meldde hij zich op het politiebureau. Daar werd ook hij rond 15.00 uur aangehouden. '

Aangifte

S. had eigenlijk eind november al voor de rechter moeten verschijnen omdat hij ander meisje via sociale media had lastiggevallen. Hij had foto's van haar op een sekswebsite geplaatst en deed zich voor als het meisje. S., een ex-tbs'ers, verscheen echter niet in de rechtbank.

Vermoedelijk maakte de man ook slachtoffers in de regio Rotterdam. Een meisje liet het Eindhovens Dagblad weten dat zij en een vriendinnetje waren benaderd door de man via een nep-account op Instagram en Facebook. Hij had hen gevraagd om naaktfoto's te sturen. Haar vriendin was daar op ingegaan. Ze deden aangifte.

Actief gezocht

S. is deze keer gearresteerd omdat hij de voorwaarden heeft geschonden van zijn invrijheidstelling in de zaak waarvoor hij in november voor de rechter had moeten komen. De andere beschuldigingen worden nog onderzocht, laat een politiewoordvoerder weten. De verdachte heeft geen vaste woonplaats en werd actief gezocht door de politie.