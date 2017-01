Varend Corso zoekt oplossing voor route

Dat heeft corsovoorzitter Pleun van der Ende vanmorgen desgevraagd laten weten. Aanleiding voor de ommezwaai is een plan van een aantal ondernemers, op initiatief van Remmert Keizer, om een alternatieve botenstoet naar Maassluis op poten te zetten. ,,We zijn aan een oplossing bezig en we gaan eruit komen, in ieder geval wat Maasland en Maassluis betreft’’, zegt Van der Ende. ,,We zijn verrast door de betrokkenheid van heel veel mensen en besturen en nu driftig bezig om daar een goede oplossing voor te vinden. We zijn al heel dichtbij en ik hoop vanavond iets meer te weten. En dan hopen we veel mensen gelukkig te maken.’’



De intentie van de organisatie is om toch weer koers te zetten naar Maasland en Maassluis, die in het nieuwe routeschema buiten de boot vielen. ,,We hadden niet gedacht dat we daar ook zo populair waren’’, geeft Van der Ende aan. ,,We hebben goed overleg met alle burgemeesters en colleges en we werken naar een hele mooie oplossing, want we moeten geen herrie in de regio hebben.’’