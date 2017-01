Vechtscheiding: mag moeder misbruikhistorie van ex melden?

Eén van de ergste vechtscheidingen ooit mondt uit in een lastig juridisch dilemma. Mag een moeder instanties inlichten over het misbruikverleden van de vader van haar kind?

De rechter heeft het zoontje toegewezen aan de vader, die in het verleden twee keer veroordeeld is wegens kindermisbruik. De moeder licht daar de instanties over in. Nu dreigt het Openbaar Ministerie haar te vervolgen wegens smaad.

De grootste verliezer zit niet in het krappe zaaltje van het Amsterdamse gerechtshof. Dat is de 9-jarige Brent. Hij is de dupe van een nu al zes jaar durende vechtscheiding, die een rechter al heeft omschreven als één van de ergste ooit. Brents ouders hebben al meer dan twintig juridische procedures tegen elkaar aangespannen en meerdere keren aangifte gedaan.

Loyaliteitsprobleem

Om de week woont Brent bij zijn vader en zijn moeder. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming kampt de jongen met een loyaliteitsprobleem. Het ouderlijk gezag is toegewezen aan vader - dat is iets waar moeder niet mee kan leven.

Al tijdens haar huwelijk met de Nederlandse Bart komt de Amerikaanse Alice erachter dat haar man iets heeft achtergehouden. Terwijl ze een kinderwens koesteren, biecht hij op twee keer te zijn veroordeeld voor kindermisbruik. De eerste keer was in de Verenigde Staten, in 1990. De tweede keer was in 1997, in Nederland.

Toch weet Bart zijn vrouw ervan te overtuigen dat zoiets nooit meer zou gebeuren. ,,Ik dacht dat hij wilde veranderen. Hij was genezen, zei hij. Ik geloofde daarin. Ik geloofde ook in mezelf, dat ik dit kon fixen. Maar ik kon het niet", zegt Alice donderdag bij het gerechtshof in Amsterdam.

Agressief

Haar vertrouwen in Bart slaat om als hun zoontje Brent nog maar net is geboren. Bart wordt agressief, zegt Alice. ,,Hij heeft me vier keer in elkaar geslagen. Hij kan zijn ware aard misschien jaren verbergen, maar die duikt toch weer op. Hij heeft nog steeds een probleem."

Quote Hij kan zijn ware aard misschien jaren verbergen, maar die duikt toch weer op Alice

Mag je de instanties inlichten over die twijfels? Daarover gaat de rechtszaak. Tot haar verbijstering heeft na hun scheiding in 2010 de veroordeelde vader het gezag over Brent gekregen. Hij heeft aannemelijk kunnen maken dat Alice van plan zou zijn het kind mee te nemen naar de Verenigde Staten. Dit ontkent zij overigens.

Alice is bang dat haar man opnieuw de fout in gaat. Ze wil onder meer de Raad voor de Kinderbescherming inlichten over dat mogelijke gevaar. Daarom laat ze een vonnis zien waarin Barts eerdere vergrijpen staan. Ook de leiding van Brents school wordt ingelicht.

Aangifte

Bart doet onmiddellijk aangifte wegens smaad. Hij ziet het als een poging van zijn ex hem zwart te maken. Zijn laatste veroordeling dateert immers al van bijna 20 jaar geleden.

Het Openbaar Ministerie besluit Alice niet te vervolgen voor smaad, maar vindt wel dat ze te ver is gegaan door de veroordelingen van haar man te melden. De officier van justitie legt een jaar proeftijd op: als ze opnieuw de fout ingaat, kan hij haar alsnog voor de rechter slepen.

Het dreigen met strafvervolging is onrechtmatig, betoogde advocaat Matthijs Kaaks gisteren in een proces van Alice tegen de staat. Een bezorgde moeder mag volgens hem nooit de weg worden afgesneden naar de instanties omdat ze bang moet zijn te worden vervolgd. Dat zegt ook het Europees Hof in een recente vergelijkbare zaak.

Spelletjes

Volgens landsadvocaat André ten Broeke moest de proeftijd Alice ervan weerhouden 'opzettelijk Barts goede naam en eer aan te tasten'. Hij wijst erop dat Bart al een lange periode onbegeleide omgang heeft met zoontje Brent 'zonder aanwijsbare incidenten'.

Met dat laatste is moeder Alice het niet eens. Geëmotioneerd zegt ze hoe Brent haar afgelopen jaar nog heeft verteld van grensoverschrijdende spelletjes. ,,Ik wil zeker weten dat Brent veilig is. Daarom moet zijn vader grondig psychologisch worden onderzocht."

Quote Het is een ongezonde situatie dat deze jongen jarenlang wordt blootgesteld aan een vechtscheiding Landsadvocaat

De Raad voor de Kinderbescherming kondigt aan een onderzoek te willen instellen naar Brent en sluit zelfs uithuisplaatsing niet uit. ,,Het is een ongezonde situatie dat deze jongen jarenlang wordt blootgesteld aan een vechtscheiding", zegt de landsadvocaat.

Het Gerechtshof van Amsterdam beslist op 28 maart of nader onderzoek naar vader Bart nodig is en of het OM correct heeft gehandeld ten opzichte van Alice.