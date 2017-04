Veelzijdig april was gemiddeld even fris als maart

Na een overwegend zachte maart was april dit jaar erg wisselvallig en bijna even fris. De eerste helft van april was nog aan de zachte kant, daarna daalden de temperaturen en kregen we meer buien met regen en zelfs hagel over ons heen.

De maand is officieel nog niet helemaal voorbij, de gemiddelde temperatuur in april lag lager dan de maand ervoor. Was maart nog gemiddeld 8,6 graden, in april komen we waarschijnlijk uit op een gemiddelde van 8,6 graden.

Sinds de weermetingen in 1901 begonnen, is het pas zeven keer voorgekomen dat de april kouder was dan maart. ,,En een exact gelijke gemiddelde temperatuur van deze twee maanden, dat is nog eerder vertoond'', zegt weerman Ben Lankamp van Weerplaza. ,,Misschien hebben we qua gemiddelde temperatuur aan het einde van de maand wel een unicum te pakken.''

Gemiddelde

In 1997 lag het moyenne in de maand april voor het laatst (met twee tiende graad) lager dan maart. Een echt duidelijk verschil werd gemeten in 1989, toen het verschil 1,3 graden bedroeg.

,,Eerste helft van april was het nog aan de zachte kant'', blikt Lankamp terug. ,,We hadden eind maart nog de eerste warme dag van het jaar, met temperaturen van ruim 20 graden. Daarna zaten we rond Pasen aan de koude kant of met ronduit koud weer, soms met vorst. Onder de streep hebben we een aprilmaand gezien met twee gezichten: een redelijk begin en daarna een koude en wisselvallige tweede helft.''

Binnen de perken

Toch blijft alles redelijk binnen de perken. Lankamp: ,,Normaal hebben we in april vier nachten vorst, en ook dit jaar hebben we dat landelijk gemiddelde gehaald. In die zin is het weer afgelopen maand normaal gebleken.''