Verdachte: Ik kwam het tegen, maar dierenporno heeft niet mijn voorkeur

TT LIVE: Norwich betaalt miljoenen voor Wildschut, Heerenveen wil Faes

12:51 De nu al befaamde kreet 'DeadlineDay' doet vandaag weer zijn intrede. Nog 24 uur hebben de meeste landen in Europa de kans spelers binnen te hengelen, te verkopen of te (ver)huren. Ontploft de transfermarkt vandaag nog of zet de trend van een redelijk rustige maand op de laatste dag door? Mis niets in ons liveblog!