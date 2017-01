Verdachte opgepakt voor fatale schietpartij Amsterdam-West

Michiel Huisman uitgeroepen tot knapste man ter wereld

11:13 De Nederlandse, in Amerika wonende acteur Michiel Huisman (35) is uitgeroepen tot de man met het knapste gezicht ter wereld. Hij krijgt die eer van bezoekers van het door miljoenen gevolgde videoplatform TC Candler. Dat komt al 27 jaar met een lijst - The Annual Independent Critics List of The 100 Most Handsome Faces - van de mooiste gezichten op aarde. Ze worden door een onafhankelijke jury gekozen uit suggesties van 7,4 miljard mensen uit 196 landen.