Verdachte van jihadisme Lieke S. komt deze week terug naar Nederland

Volgens haar advocaat Atanas Sepetliev werd tijdens de zitting in Haskovo, die ongeveer een uur duurde, niet inhoudelijk ingegaan op de vraag of S. (33) terroristische acties in de zin had.

De voormalige studente medische wetenschappen verliet drie maanden geleden haar woning in Eindhoven. Haar radicalisering zou zijn begonnen na een vakantie in Frankrijk. Ze ging een boerka dragen en verbrak de relatie met haar vriend. Een nieuwe relatie met een extremistische moslim zou de oorzaak van haar bekering zijn geweest.

Internationaal opsporingsbevel

Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt haar ervan dat ze op weg was naar Syrië om daar met IS mee te vechten. Ze werd op 21 december op grond van een internationaal opsporingsbevel aan de Turks-Bulgaarse grens aangehouden toen ze op de terugweg was naar Nederland.



Volgens Sepetliev zal ze deze week op een vliegtuig naar Nederland gezet worden. S. was zelf aanwezig op de zitting, maar voerde niet het woord. S. groeide op in Helmond.