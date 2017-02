Verhoeven wint Spaanse filmprijs met Elle

Golden Globe

De Goya, de belangrijkste filmprijs van Spanje, is na de Golden Globe de volgende grote filmprijs voor Elle. Verhoevens thriller kreeg de Globe voor beste buitenlandse film, actrice Isabelle Huppert kreeg de bekende filmprijs voor haar hoofdrol. Later deze maand maakt Elle kans op meerdere Césars en op een Oscar, die voor beste actrice.

,,Hoeveel keren ik in mijn leven al niet ben afgeserveerd, zowel hier als in Holland’’, riep de 78-jarige regisseur toen na afloop van de uitreiking tegen de in Los Angeles aanwezige filmjournalist René Mioch. ,,Het is dan heel leuk om eindelijk eens een keer iets te krijgen.’’ En nog bescheiden: ,,Dit leek me gewoon leuk om te maken. Als tussendoortje. En om mijn Frans bij te spijkeren.’’