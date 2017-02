Vermoorde Lambada-zangeres nog altijd niet begraven door geldgebrek

Bij het forensisch instituut van Rio is door bezuinigingen een tekort aan materiaal om een dna-test uit te voeren om Loalwa’s identiteit vast te stellen. Het kan volgens het instituut nog wel een maand duren eer haar identiteit officieel is vastgesteld.



,,We hebben in kleine kring een symbolisch afscheid van mijn zus genomen”, vertelt Loalwa’s broer Walter. ,,We hebben elkaar omhelst en voor haar gebeden. Maar we willen haar graag begraven en bijzetten in het graf bij onze moeder, maar voorlopig kan dat niet. Het is een hele vervelende situatie. Haar dood sowieso natuurlijk, maar ook dat we de hele geschiedenis nu niet kunnen afsluiten.”



Loalwa Braz werd op 19 januari door drie mannen overvallen in haar huis annex pension in Saquarema. Ze overmeesterden haar en legden het lichaam in haar auto die in de buurt van het huis stond en staken die in brand. De daders zitten inmiddels vast.