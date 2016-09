Verstappen het snelste in eerste vrije training

VERKIEZINGSNIEUWS Van een blijvende Arib tot vertrekkende VVD-cri­me­figh­ters

15:01 De Tweede Kamerverkiezingen zijn pas op 15 maart 2017, maar de verkiezingscampagne is nu al losgebarsten in Den Haag. De politieke redactie van het AD praat je elke vrijdag bij over de nieuwste proefballonnen, ruzies en andere memorabele momenten in onze rubriek Stembuzz. Dit gebeurde deze week: