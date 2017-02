Vertraging door ontspoorde tram Hoefkade

Henk Krol hoeft twee ton subsidie niet zelf terug te betalen

15:04 Politicus Henk Krol hoeft een subsidie van ruim 200.000 euro niet zelf terug te betalen. Dat heeft de rechtbank in Oost-Brabant vandaag besloten. Het gaat om een subsidie aan de Stichting Vrienden van de GayKrant, waar Krol voorzitter van was. Volgens de bestuurders van de stichting stak Krol geld in eigen zak. De rechtbank ziet daar geen bewijs van.