Vervoersverbod voor pluimvee bij Duitse grens wegens vogelgriep

Trucker sprak met vluchtende Ber­lijn-ter­ro­rist Anis Amri

18:51 Een Roemeense truckchauffeur heeft naar eigen zeggen nog enkele woorden gewisseld met Anis Amri terwijl die op de vlucht was. De terrorist, die op de kerstmarkt van Berlijn twaalf mensen vermoordde, vroeg hem de weg naar Lyon. Pas later besefte Alexandru Gindea (37) tegen wie hij gesproken had.