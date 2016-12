Verwoesting in Delfzijl na uitslaande brand

Bewoners van de getroffen en bedreigde panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in het gemeentehuis. Er zijn geen gewonden. Burgemeester Gerard Beukema is aanwezig op de brandlocatie. ,,Het is middenin het net gerenoveerde centrum van Delfzijl. Daar wordt een heel groot gat in geslagen. Laten we hopen dat de schade beperkt blijft", zei hij tegen RTV Noord.