Vetbrij in het riool na bakken oliebollen en appelflappen

Gerrit ten Damme trekt de ijzeren putdeksel omhoog. Onderin de betonnen put drijft een smerige bruingrijze drab. ,,Kijk, dat komt er dus van als je massaal oliebollenvet door het riool spoelt'', wijst de zuiveringsbeheerder van het Waterschap Vechtstromen.

In de tijd dat oliebollen nog werden gebakken in vast frituurvet, durfden niet veel mensen dat door het riool te spoelen omdat je dan zo een verstopping had. Maar tegenwoordig bakt vrijwel iedereen in vloeibaar vet. Dat wordt gemakzuchtig door de wc gespoeld als de oliebollen en appelflappen klaar zijn.

Dikke laag vet

De beheerders van het Waterschap Vechtstromen zouden ook zonder kalender precies weten wanneer het oud en nieuw is. Op deze oudejaarsdag verschijnt op de bassins van de 22 zuiveringsinstallaties van het waterschap een dikke laag vet. Gevolg van de tienduizenden liters olie waarin de bollen worden gebakken en die onnadenkend door het riool worden gespoeld.

Ten Damme: ,,Dat vet kunnen we niet wegpompen want het drijft op het water. Het is wel vloeibaar, maar het wordt stroperig en plakkerig. We moeten na oud en nieuw altijd alle installaties langs om de gemalen schoon te spuiten. En als het echt te gek wordt moet er een extern bedrijf komen om het vet weg te zuigen. Dan kost het een heleboel extra mankracht en extra geld om het water weer schoon te krijgen.''

Nergens voor nodig

In de installatie aan de Wegtersweg in Hengelo komt het rioolwater van Hengelo, Borne, Zenderen, Saasveld, Hertme en Deurningen bij elkaar. Zo te zien worden er in dit deel van Twente heel wat oliebollen verorberd. ,,Je kunt nooit helemaal voorkomen dat er vet in het water zit'', weet de zuiveringsbeheerder.

,,Als je een bord schoonspoelt waar jus op ligt, is dat ook vettig. Maar met oud en nieuw is het echt extreem en dat is nergens voor nodig. Er zijn tegenwoordig heel veel punten waar je vet kunt inleveren. Vloeibaar vet kun je met een trechter teruggieten in de fles waar het uitkwam en vast vet kun je laten stollen in een melkpak en daarna weggooien.''