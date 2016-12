Veteranen-generaal Meines overleden

Harde wind zet cabinelift in Alpen met 130 inzittenden vast

20:26 Door harde wind in de bergen aan de Italiaans-Zwitserse grens is een cabinelift met 130 mensen vastgelopen. Het gevaarte hangt aan een kabelbaan in het dal van de Aosta in het populaire Italiaanse skigebied van Breuil-Cervina. De meeste mensen zijn ondertussen geëvacueerd.