VIDEO: Anderlecht laat kans op koppositie liggen

Zes dode tieners in Duits tuinhuis gevonden

21:42 In een tuinhuis in het Duitse plaatsje Arnstein zijn vanmorgen zes dode tieners gevonden. Het zou volgens lokale media gaan om jongens en meisjes van achttien en negentien jaar oud, die in het afgelegen huis een feestje hebben gehad. De politie onderzoekt de exacte doodsoorzaak.